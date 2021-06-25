Телеканал AMC снимет сериал по фильму «Интервью с вампиром»

В США готовятся к съемкам сериала «Интервью с вампиром». Он выйдет в 2022 году, сообщило ИА НСН со ссылкой на Varietу.

Телеканал АМС выкупил права на 18 книг Энн Райс из серий «Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы».

По одноименному роману Энн Райс был снят фильм «Интервью с вампиром» 1994 года. Главные роли в нем исполнили Брэд Питт, Том Круз, Кирстен Данст и Антонио Бандерас.

Теперь AMC готовит сериал. В нем будет восемь серий, а сценаристом выступит Ролин Джонс — автор известного сериала «Во все тяжкие» и его спин-оффа «Лучше звоните Солу». Премьера сериала намечена на 2022 год. Другие подробности о сериале пока не раскрываются.

Роман «Интервью с вампиром» рассказывает историю человека, которого против его воли обращают в вампира. В ходе повествования он знакомится с другими вампирами и пытается смириться со своей участью.