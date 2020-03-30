Телеканал AMC рассказал о вероятном завершении «Ходячих мертвецов»

В 2014 году продюсер телепроекта Дэвид Альперт делился ожиданиями на сериал. Предполагалось, что всего зрители увидят 12 сезонов «Ходячих мертвецов».

В настоящее время снимается десятый сезон, а шоураннеры заявили о предстоящих съемках 11 сезона. Части из серии комиксов американского писателя Роберта Киркмана окажутся в основе новых эпизодов. По данным инсайдера, у автора есть еще четыре тома комиксов, которые можно использовать при создании как раз двух сезонов — 11го и 12го.

Однако информация о том, что 12 сезон окажется последним для «Ходячих мертвецов», пока не подтверждена.

Ранее выход телесериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» отложили из-за распространения коронавируса по всему миру. Съемочная группа уточнила, что пандемия вызвала технические проблемы, которые помешали процессу.

Актеры сериала рассказали о своих планах в случае реального зомби-апокалипсиса.