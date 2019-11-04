Тейлор Свифт взяла главную награду на MTV Europe Music Awards

Тейлор Свифт с клипом ME! получила награду в номинации «Лучшее видео». Кроме того, она также одержала победу в номинации лучшая исполнительница США.

Тейлор Свифт названа «артистом десятилетия» Подробнее

В категории «Лучшая песня» победу одержала Билли Айлиш с композицией «Bad Guy», ее также отметили за лучший дебют. Награда за лучшее живое выступление досталась корейской группе BTS.

Лучше рок-группой жюри выбрало Green Day. Впервые в истории премии был вручен приз «Рок-иконе». Он достался одному из основателей группы Oasis Лиаму Галлахеру.

Также вручали награды и лучшим представителям из разных стран. Лучшей исполнительницей из России была признана певица Maruv (Анна Попелюх), однако ее на церемонии вручения премии не было.

Лидером по количеству номинаций и главным фаворитом премии считалась Ариана Гранде — она была представлена в семи номинациях, — однако церемонию она покинула с пустыми руками.