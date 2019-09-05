Тейлор Свифт ограбили

Fоrbеs составил список самых богатых певиц 2019 года. Их имена вам точно известны Подробнее

Грабитель проник в особняк на берегу Атлантического океана в штате Род-Айленд 30 августа. Для этого он перепрыгнул через ограждение и разбил стекло в двери. Перед тем, как зайти в дом, злоумышленник снял оранжевые туфли. В доме сработала сигнализация, поэтому вскоре приехали полицейские. А вот преступник не слышал звуков сирены из-за сильного ветра со стороны океана.

Самой певицы в тот момент дома не было.

Грабителя обвиняют во взломе и проникновении в дом без согласия владельца. Позднее его отпустили под залог в размере пяти тысяч долларов.

Подозреваемый признался, что не просто так оставил свою обувь у двери. Мужчину всегда учили, что нужно быть вежливым.

Ранее Тейлор Свифт признали самой высокооплачиваемой певицей 2019 года по версии Forbes. За год артистка заработала 185 миллионов долларов.