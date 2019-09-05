  • Тейлор Свифт ограбили

    05 сентября 2019, 19:51

    Алена Макаренко

    Мужчина ограбил дом американской певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на The Associated Press.
    Тейлор Свифт ограбили

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    Грабитель проник в особняк на берегу Атлантического океана в штате Род-Айленд 30 августа. Для этого он перепрыгнул через ограждение и разбил стекло в двери. Перед тем, как зайти в дом, злоумышленник снял оранжевые туфли. В доме сработала сигнализация, поэтому вскоре приехали полицейские. А вот преступник не слышал звуков сирены из-за сильного ветра со стороны океана.

    Самой певицы в тот момент дома не было.

    Грабителя обвиняют во взломе и проникновении в дом без согласия владельца. Позднее его отпустили под залог в размере пяти тысяч долларов.

    Подозреваемый признался, что не просто так оставил свою обувь у двери. Мужчину всегда учили, что нужно быть вежливым.

    Ранее Тейлор Свифт признали самой высокооплачиваемой певицей 2019 года по версии Forbes. За год артистка заработала 185 миллионов долларов.