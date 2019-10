Тейлор Свифт названа «артистом десятилетия»

Американская певица Тейлор Свифт получит премию American Music Awards как «артист десятилетия». Она уже удостоилась 23 музыкальных наград. Больше только у Майкла Джексона, собравшего 24 приза.

Fоrbеs составил список самых богатых певиц 2019 года. Их имена вам точно известны Подробнее

Об этом в Twitter сообщили организаторы церемонии вручения премии American Music Awards.

«У нее больше всех наград AMA в этом десятилетии. В 2019 году Свифт представлена на награду в пяти номинациях. Кроме того, она будет участвовать в концерте AMA Live в Нью-Йорке 24 ноября», — сказано в заявлении.

Тейлор Свифт номинирована в категориях: видео года за композицию You Need to Calm Down, любимый поп/рок альбом (Lover), любимая поп/рок исполнительница, любимый современный взрослый исполнитель, исполнитель года.

Издание Variety сообщило, что в 2018 году певица обогнала по количеству наград АМА среди женщин Уитни Хьюстон.