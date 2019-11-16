  • Тейлор Свифт исполнила песню для нового фильма «Кошки»

    16 ноября 2019, 09:13

    Дарья Бунякова

    Совсем скоро на экраны выйдет одноименный фильм по нашумевшему мюзиклу «Кошки». Американская певица Тейлор Свифт исполнила для картины песню Beautiful Ghosts и представила ее на YouTube.
    Тейлор Свифт исполнила песню для нового фильма «Кошки»

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    Исполнительница записала новый трек совместно с композитором Эндрю Ллойдом Уэббером. В «Кошках» песня прозвучит в исполнении балерины Франчески Хейуорд и Джуди Денч, хотя сама Свифт тоже исполняет роль в картине. П

    редполагается, что певица появится с Beautiful Ghosts в конце фильма, когда начнутся финальные титры.

    Несмотря на то, что лента еще не вышла на экраны, многие уверены, что трек может претендовать на премию «Оскар» в номинации «Лучшая оригинальная песня».

    Премьера «Кошек» в мировом прокате стартует уже 19 декабря, а российские зрители увидят фильм на больших экранах 2 января 2020 года.