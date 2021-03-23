Павильоны Киностудии Горького превратятся в технопарк или ЖК

Киностудия имени Горького ищет инвестора или покупателя на участок площадью четыре гектара на севере Москвы. В 2019 году эту землю уже пытались продать за 1,9 миллиарда рублей. Теперь там может появиться жилой комплекс или технопарк цифрового контента, сообщили «Известия».

На участке по адресу Валдайский проезд, 16, сейчас располагаются павильоны «Центрнаучфильма».

В пресс-службе киностудии рассказали, что один из вариантов развития этой территории — создание «креативного технопарка цифрового контента документального и научпоп направлений с привлечением инвестора-девелопера». Однако этот план должен вначале утвердить собственник студии — Росимущество.

Другой вариант — продажа участка, добавили в пресс-службе. Эта территория является непрофильным активом Киностудии Горького, в конце прошлого года его решили продать, уточнили в Росимуществе.

В этом случае там, вероятно, появится жилой комплекс, считают собеседники издания в строительной отрасли.