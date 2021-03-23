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    23 марта 2021, 02:56

    Павильоны Киностудии Горького превратятся в технопарк или ЖК

    Кирилл Фролов

    Киностудия имени Горького ищет инвестора или покупателя на участок площадью четыре гектара на севере Москвы. В 2019 году эту землю уже пытались продать за 1,9 миллиарда рублей. Теперь там может появиться жилой комплекс или технопарк цифрового контента, сообщили «Известия».

    Павильоны Киностудии Горького превратятся в технопарк или ЖК

    На участке по адресу Валдайский проезд, 16, сейчас располагаются павильоны «Центрнаучфильма».

    В пресс-службе киностудии рассказали, что один из вариантов развития этой территории — создание «креативного технопарка цифрового контента документального и научпоп направлений с привлечением инвестора-девелопера». Однако этот план должен вначале утвердить собственник студии — Росимущество.

    Другой вариант — продажа участка, добавили в пресс-службе. Эта территория является непрофильным активом Киностудии Горького, в конце прошлого года его решили продать, уточнили в Росимуществе.

    В этом случае там, вероятно, появится жилой комплекс, считают собеседники издания в строительной отрасли.