ТЭФИ-2019: Ивлеева стала лучшей ведущей ток-шоу

На церемонии ТЭФИ телеканал «Пятница!» получил 12 статуэток.

2 октября в Москве прошла церемония ТЭФИ-2019. Лучшими ведущими развлекательного шоу прайм-тайма стали Анастасия Ивлеева (Agent Show) и Иван Ургант («Вечерний Ургант»).

Анастасия Ивлеева приобрела известность благодаря своему профилю в Instagram. В 2013 году она впервые появилась в шоу «Можно все» на телеканале «Ю», после чего снялась в передаче «Орел и решка». С 2018 года она является ведущей своего собственного шоу на YouTube Agent Show, которое также получило награду в категории лучшее ток-шоу прайм-тайма.

Лучшей информационной программой на церемонии ТЭФИ была признана «Пятница! News», а лучшим общественно-политическим ток-шоу прайм-тайма — «60 минут» на телеканале «Россия 1». Лучшей юмористической программой стал «Вечерний Ургант».