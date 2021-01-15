Театры заработают в Краснодарском крае

Местные жители часто обращались в краевую администрацию с просьбами открыть сельские клубы и театры. Они напоминали про работу кинотеатров и торговых центров и интересовались, чем же театры хуже.

«Поступает много обращений от жителей края об открытии домов культуры и сельских клубов, возобновлении деятельности творческих коллективов, занятий в кружках. Работники отрасли культуры обращаются и с просьбами открыть театры», — заявил Кондратьев.

По этой причине чиновники разрешили театрам работать на тех же условиях, что и кинотеатрам, написал «Царьград». Все сотрудники и посетители обязаны надевать маски, в помещении должна проводиться санобработка. Важное условие — заполняемость залов должна не превышать 15% от максимального показателя.

Администрация будет закрывать культурные учреждения, если в них не будут соблюдаться ограничения.