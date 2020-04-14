Театры Санкт-Петербурга лишились основного дохода из-за коронавируса
Театр музыкальной комедии в Санкт-Петербурге за март–апрель не дополучил 45 миллионов рублей дохода из-за коронавируса. В остальных театрах похожая ситуация — рассказал генеральный директор Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
По его словам, возможен «мощный спад посещаемости театров»: «у людей просто не будет денег» и «какое-то время они будут опасаться ходить в театры».
«Надо понимать простую вещь: театры в среднем от 30 до 70% зарплаты платят своим сотрудникам из доходов. А где взять доходы? Они только от продажи билетов», — объяснил Шварцкопф.
Он уверен, что «это комплексный вопрос, который требует оперативного вмешательства».