Театры по всему миру закрыли из-за коронавируса

Заслуженный артист РФ Владимир Самсонов рассказал, что из-за этого все актеры временно остались без работы, но «пандемия продлится недолго, то пережить кризис они смогут».

«Сейчас контракты аннулировались во всем мире — закрыты все учреждения культуры начиная от нашего театра и заканчивая Метрополитен-опера и Сиднейским оперным театром», — уточнил Самсонов.