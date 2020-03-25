Театры по всему миру закрыли из-за коронавируса
Театры в Росссии закрылись после распоряжения Министерства культуры о закрытии всех федеральных учреждений на карантин. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».
Заслуженный артист РФ Владимир Самсонов рассказал, что из-за этого все актеры временно остались без работы, но «пандемия продлится недолго, то пережить кризис они смогут».
«Сейчас контракты аннулировались во всем мире — закрыты все учреждения культуры начиная от нашего театра и заканчивая Метрополитен-опера и Сиднейским оперным театром», — уточнил Самсонов.