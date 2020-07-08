Театры Москвы смогут открыться 1 августа

Любители пьес и спектаклей смогут снова увидеть игру актеров начиная с 1 августа. Московским театрам разрешили возобновить работу, если количество зрителей в зале будет снижено до 50%.

«У нас хорошая новость для нас, для театралов сегодня. В Москве разрешают открыть театры, с тем чтобы в театрах собиралось 50% зрителей. Это с 1 августа», — привел ТАСС слова специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству, художественного руководителя Театра мюзикла Михаила Швыдкого.

Он выразил надежду, что к осени количество зрителей в зале можно будет увеличить. Пока постановки возможны только с небольшим числом людей.

Театры закрыли в Москве 16 марта из-за ситуации с распространением коронавируса. Помимо спектаклей, были отменены и все репетиции артистов. На сцену для отработки материала они смогли вернуться только в середине июня.

Вместе с театрами в России были закрыты магазины, парки, музеи и другие организации. Сейчас регионы постепенно снимают ограничения. Всего в стране за время пандемии зафиксировали 700 792 случая инфицирования коронавирусом. Вылечились 472 511 человек, скончались — 10 667.