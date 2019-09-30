Ленком попросит присвоить театру имя Марка Захарова

Театр Ленком будет носить имя режиссера Марка Захарова. Об этом заявил директор театра Марк Варшавер.

«Как только пройдет 40 дней со дня ухода Захарова, я уже проговорил этот вопрос, мы будем просить власти города обязательно, чтобы театр стал носить его имя. Он создатель театра, это даже не обсуждается», — приводит «Интерфакс» слова Варшавера.

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Марк Захаров умер после повторного воспаления легких 28 сентября. Он был художественным руководителем Ленкома с 1973 года. Прощание с режиссером пройдет в его родном театре 1 октября. Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

В театре режиссер поставил спектакли «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Поминальная молитва» и десятки других.

Захаров также снял фильмы «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона», «Дом, который построил Свифт».

Марк Захаров был женат на актрисе Нине Лапшиновой (1932–2014). В семье родилась дочь Александра Захарова. Сейчас она играет на сцене Ленкома, в 2001 году получила звание Народной артистки России.