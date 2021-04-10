Театру «Геликон-опера» исполнился 31 год

Московский театр «Геликон-опера» в субботу отмечает свой 31-й день рождения. В прошлом году из-за пандемии «Геликон» не смог отпраздновать юбилей — но зрители, купившие тогда билеты, не сдали и хранили их. В эти дни их ждут на гала-концерты.

Друзей и поклонников «Геликон-оперы» порадуют особенной программой под названием «Блиц-опера». Чтобы все зрители могли присоединиться присоединиться к торжествам, в театре решили дать сразу шесть гала-концертов. Первые два прошли в четверг и пятницу. А в субботу и воскресенье дадут еще четыре, по два на дню — в 14:00 и 19:00.

Пандемия показала, что актеры без сцены и зрителей задыхаются так же, как и от вируса, отметили в театре. Возможность встретить День рождения по-настоящему, пусть и в зале, наполненном только наполовину — это огромная радость для «Геликона».

Но это еще не все — перед спектаклем зрители могут посетить уникальную выставку театральных костюмов «Арт-маскарад». Автором проекта является художница из Санкт-Петербурга Ника Велегжанинова. На экспозиции будут представлены костюмы, созданные по эскизам Александра Головина, Льва Бакста, Сергея Судейкина, и Михаила Ларионова. Выставка будет проходить в зале «Покровский».