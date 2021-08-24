Театру Эстрады безвозмездно передали 850 квадратов для хранения декораций

Театру Эстрады в Москве на временное пользование передали почти 850 квадратных метров площадей в «Доме на набережной». Там учреждение сможет хранить свои декорации и костюмы до завершения реставрационных работ. Об этом рассказало ИА НСН.

«Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал закрепление за театром на безвозмездной основе нежилого помещения площадью 846,3 квадратных метра, которое находится в доме № 2 по улице Серафимовича, в знаменитом „Доме на набережной“ — там же, где располагается Театр Эстрады», — рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Помещение предоставили театру до 3 июля 2022 года до окончания ремонт работ в корпусе главного здания. Напомним, Театр Эстрады был основан в 1954 году. В 1961 году он переехал в исторический комплекс «Дом на набережной», возведенный по проекту архитектора Бориса Иофана.