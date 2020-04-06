Театрам на карантине посоветовали заняться репертуарной политикой

По информации «Газеты.ru», Любимова постоянно поддерживает связь с представителями театрального сообщества.

«Сегодня у театров появилось свободное время, которое можно и нужно уделить вопросам репертуарной политики, подумать, чем привлечь публику. Организовать онлайн-работу», — отметила министр.