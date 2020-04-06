Театрам на карантине посоветовали заняться репертуарной политикой
Российский министр культуры Ольга Любимова подчеркнула, что отечественным театрам следует уделить внимание репертуарной политике. Сейчас все театры закрыты на карантин по коронавирусу. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации «Газеты.ru», Любимова постоянно поддерживает связь с представителями театрального сообщества.
«Сегодня у театров появилось свободное время, которое можно и нужно уделить вопросам репертуарной политики, подумать, чем привлечь публику. Организовать онлайн-работу», — отметила министр.