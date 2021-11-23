«ТеатральныйТикТок» позволит миллионам зрителей увидеть подготовку к спектаклям

Платформа TikTok запустила новую инициативу — #ТеатральныйТикТок. В течение недели, с 23 по 28 ноября, на платформе будут проводить прямые эфиры, зрители которых смогут узнать, что происходит за кулисами перед началом выступления и как актеры готовятся к выходу на сцену.

К «ТеатральномуТикТоку» уже присоединились ведущие театры Москвы и Санкт-Петербурга: Мариинский театр, «Ленком» и Малый театр.

«Мы предлагаем молодежной аудитории познакомиться с театром в необычном развлекательно-познавательном формате — это и немного нашей закулисной жизни, и история Малого театра, и творческие проекты. Для нас это новый увлекательный способ взаимодействия с новым поколением зрителей», — отметила директор Малого театра Тамара Михайлова.

24 ноября Мариинский театр покажет, как проходит подготовка к опере «Бал-маскарад» на музыку Джузеппе Верди. 25 ноября, в 16:30, пользователи смогут заглянуть в закулисье театра «Ленком» и узнать, как идет подготовка к спектаклю «Ва-банк». 28 ноября зрители смогут побывать онлайн в Малом театре — в 17:30 им покажут подготовку к спектаклю «Рождество в доме Купьелло» по пьесе Эдуардо Де Филиппо. Во время эфира пользователи смогут пообщаться с артистами и понаблюдать за работой гримеров.

Также пользователей призвали участвовать в челлендже #весьмиртеатр.

«TikTok дает возможность каждому почувствовать себя настоящим артистом и проявить свои актерские способности. Участвуйте в челлендже #весьмиртеатр и открывайте для себя новые горизонты», — сказал актер театра «Ленком» Станислав Тикунов.

Ранее платформа запускала подобные проекты — #МузейныйТикТок и #ЛитературныйТикТок.