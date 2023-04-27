Культура 27 апреля 2023, 06:57 Театральный режиссер Евгений Басилашвили умер в Волгограде Умер режиссер Волгоградского ТЮЗа и актер фильма «Давай поговорим» Евгений Басилашвили Unsplash

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В Волгограде скончался член Союза театральных деятелей России, актер и режиссер Евгений Басилашвили. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на выпускницу Волгоградского государственного института искусств и культуры Татьяну Глущенко.

«Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. Огромный профессионал своего дела <…> Царствие Вам небесное», — написала она в соцсетях.

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С 1960-х по 1980-е годы он работал актером и режиссером Тбилисского русского ТЮЗа, затем по 1995 год — главным режиссером и худруком Волгоградского ТЮЗа и преподавателем ВГИИК. В 1986 году снялся в фильме «Давай поговорим».

Ранее шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков объявил о смерти режиссера-мультипликатора Валерия Фомина, который известен работой над мультфильмами «По щучьему велению» и «Сказка про Комара Комаровича». Ему исполнилось 84 года.