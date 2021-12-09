«Театральный Газпром»: Бояков оценил идею объединения МХАТ им. Горького и МХТ им. Чехова

Бывший художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков прокомментировал идею объединения этого театра с МХТ имени Чехова. По мнению режиссера, ничего хорошего из этого не выйдет, написал kp.ru.

По словам Боякова, такая идея действительно есть, причем также в театральных кругах звучат имена тех, кто может возглавить объединенный театр: Никита Михалков, Владимир Машков, Евгений Миронов. По мнению Боякова, объединение не пойдет на пользу обоим театрам.

«Те, кто думают об объединении, меньше всего думают о театре и его художественной политике. Потому что более разных театров, чем МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького, найти невозможно. Кто-то очень хочет построить театральный Газпром», — считает он.