Театральный фестиваль проведут в Санкт-Петербурге в честь Дня города

Санкт-Петербург проведет Международный театральный фестеваль «Радуга» с 27 мая по 2 июня. Мероприятие приурочили к празднованию Дня города. Об этом рассказали «Невские новости».

Среди режиссеров-участников фестиваля окажутся имена Оскараса Коршуноваса, Уланбека Баялиева, Романа Феодори, Жени Берковича и Айдара Заббарова. Откроет мероприятие концерт «Эмир Кустурица & The No Smoking Orchestra», а также постановка «Старухи» Хармса, которую представит московский театр «Студия театрального искусства» в постановке Сергея Женовача. Помимо спектаклей, любители искусства смогут попасть на творческие встречи и обсуждения театральных постановок. Работать будет также драматургическая лаборатория.