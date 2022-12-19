Культура 19 декабря 2022, 15:07 Театральный фестиваль «Фантасмагория» пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 6 января

Читать 360tv в

Во второй раз в Санкт-Петербурге откроется фестиваль театрального искусства «Фантасмагория». Мероприятие пройдет с 4 по 6 января, сообщила газета «Петербургский дневник».

Спектакли для фестиваля подготовят четыре театра, всего запланировано показать восемь театральных представлений. Так, например, уличный театр «Небесные бродяги» представит постановку «Ловцы снов».

Реклама

Отмечается, что вход для гостей и жителей Санкт-Петербурга будет свободным.

Реклама