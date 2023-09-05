Культура 05 сентября 2023, 15:58 Театральный день прошел в Ногинске Телеканал «360»

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В Московском областном театре драмы и комедии открыли 94-й театральный сезон. В честь этого на Фонтанной площади в Ногинске устроили настоящий театральный праздник.

С самого утра в центре города работали интерактивные площадки для детей. Актеры театра переоделись в героев разных спектакле и проводили для гостей мастер-классы по актерскому мастерству.

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«У актеров есть желание встречаться со своим зрителем. Поэтому сегодня мы начинаем работу. Параллельно идут репетиции, параллельно идут спектакли, параллельно начинает работать театральная студия. Первая часть этой программы посвящена детскому театру», — рассказал художественный руководитель театра Михаил Чумаченко.

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Ближе к вечеру начался театральный серпантин. Гостям показали отрывки из 11 спектаклей прошлого сезона.

«Жители могут посмотреть, чем живет театр, как живет, какие артисты работают и служат у нас в театре — такая возможность есть. Я уверен, что из тех, кто увидит хотя бы одним глазком, что у нас тут происходит, из них много людей будут преданными поклонниками нашего театра», — считает замглавы Богородского Сергей Пастухов.

Завершился вечер отрывком из пластического спектакля «Любимая кассета моей старшей сестры».

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