Театральная премия Tony впервые пройдет в онлайн-формате

Пандемия коронавируса отложила проведение американской театральной премии Tony Awards. Теперь организаторы решили устроить церемонию вручения наград в дистанционном формате.

«74-я ежегодная церемония вручения премии Tony Awards состоится осенью 2020 года в цифровом формате. Это большая новость, которую вы ждали!» — сообщается на сайте организационного комитета премии.

Мероприятие должно было пройти 7 июня на Манхэттене, но весной его отложили из-за ситуации с коронавирусом. Тогда организаторы заявили, что здоровье участников церемонии для них находится в приоритете. Решение о проведении Tony Awards в онлайн-формате приняли 21 августа.

«Несмотря на то, что из-за непредвиденных событий сезон-2019/2020 годов получился урезанным, этот год принес нам много выдающихся работ, которые нельзя оставлять без внимания. Шоу должно продолжаться — и оно продолжится!» — отметили организаторы.

При этом они добавили, что о дате и месте церемонии сообщат позже. Пока решается вопрос с техническим обеспечением мероприятия.

Премию Tony Awards вручают ежегодно за достижения в области развития американского театрального искусства. Но получить награду может только 41 театр, расположенный на Бродвее. Все остальные могут претендовать только на премию в категории «Региональный театр».