Театрализованный фестиваль «Ковава» пройдет в Петербурге

Режиссер театра «Небесные бродяги» Илья Лошаков рассказал о подготовке к театрализованному фестивалю «Ковава», который пройдет 21 августа в 16:00 в Лопухинском саду Петербурга. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По словам режиссера, труппа театра уже успешно провела несколько уличных фестивалей.

«Мы всей труппой начали изучать отечественный фольклор: сказки, мифы, легенды, — и оказалось, что там очень много интересного. После прочтения книги „Мордовские народные сказки“ Самородова мы точно решили ставить спектакль, в итоге получилось даже две постановки: „Небесные Нити“ и „Ковава“. Но нам все равно хотелось большего, поэтому родилась идея устроить целый фестиваль со спектаклями и мастер-классами», — добавил Лошаков.

На мероприятии запланированы мастер-классы, где ведущие покажут, как сделать украшения, и расскажут о важности символа луны для разных народов России.

Возрастных ограничений для посетителей нет. Для свободного входа всем желающим необходимо заранее зарегистрироваться в группе «Фестиваль Ковава» в социальной сети «ВКонтакте».