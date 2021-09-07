Памятник Лановому, Этушу и Яковлеву появится у театра Вахтангова

Руководство театра имени Евгения Вахтангова приняло решение открыть памятник трем известным актерам — Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на директора учреждения Кирилла Крока.

Памятник собираются поставить в 100 метрах от театра, на Арбате у Симоновской сцены. Крок уточнил, что монумент готов, его согласовали с Мосгордумой. Его открытие пройдет до конца нового сезона.

«Буквально в конце августа комиссия по монументальному искусству Мосгордумы согласовала и утвердила нам очень важную для нас вещь — это увековечивание памяти наших великих артистов», — рассказал директор.