Театр Вахтангова уберет из репертуара спектакли с участием Ланового

Спектакли с участием Ланового были поставлены в театре специально для актера, поэтому они будут сняты из репертуара, объяснил директор учреждения.

«Спектакли с участием Василия Семеновича Ланового, а это „Посвящение Еве“ и „Последние луны“, были поставлены специально для него», — сказал Крок.

Василий Лановой скончался в четверг вечером. Актер в начале января вместе с супругой Ириной Купченко был госпитализирован с COVID-19. Состояние актера накануне ухудшилось, он был переведен в реанимационное отделение.

Народный артист СССР умер на 88-м году жизни. Президент РФ Владимир Путин ранее направил родственникам артиста телеграмму, в которой выразил соболезнования.

Прощание с Василием Лановым пройдет в театре имени Вахтангова, в котором артист проработал много лет. Дату проведения церемонии в театре сообщат позднее.