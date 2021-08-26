Театр Вахтангова снизит цены на билеты

Билеты в московский театр имени Вахтангова в новом сезоне станут ниже на 35%. Директор театра Кирилл Крок рассказал NEWS.ru, что такое решение было принято из солидарности со зрителями.

«Театр — это же не только бизнес, театр — это еще и какие-то смыслы. Когда сейчас такое тяжелое положение у людей, мы не можем позволить себе откинуть тех зрителей, кто не в состоянии заплатить высокую цену за билеты», — пояснил Крок.

До пандемии коронавируса билеты на спектакли театра могли стоить около 10 тысяч рублей. Сейчас самый дорогой билет в партер стоит шесть с половиной тысяч. Крок заверил, что цены на билеты будут занижены, пока не стабилизируется ситуация в экономике.