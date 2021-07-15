Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» запланировал открытие второй сценической площадки

Художественный руководитель театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров обсудил с губернатором города Александром Бегловым открытие второй площадки. Об этом сообщил телеканал Piter.TV.

В частности, они договорились подобрать помещение, которое подойдет для этой цели. Беглов назвал театр ведущим в городе и подчеркнул необходимость его развития.

Уточняется, что спектакли в учреждении всегда собирают полные залы, мест всем желающим не хватает.