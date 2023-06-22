Культура

22 июня 2023, 16:28

Театр музыкальной комедии Петербурга представит проект «И пусть поколения помнят…»

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Театр музыкальной комедии Петербурга подготовил проект «И пусть поколения помнят…» ко Дню памяти и скорби Великой Отечественной войны. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Спектакль запланирован на сцене БКЗ «Октябрьский» в четверг, 22 июня.

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В мероприятии примут участие народный артист России Николай Буров и солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов.

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