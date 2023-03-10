Культура 10 марта 2023, 15:51 Театр «Мюзик-Холл» даст последний концерт перед масштабной реконструкцией

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Концерт «Шаг в будущее» состоится в стенах театра «Мюзик-Холл», это финальное мероприятие перед началом реконструкции здания. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Финальным концертом хотели подытожить многолетний период существования театра в стенах исторического здания и вспомнить самые знаковые моменты.

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«Основная идея концерта — рассказать о том, сколько всего и в самых разных жанрах было сделано. Мы вспомним лучшее: наиболее яркие номера из спектаклей, концертных серий, оригинальных проектов с поэзией Бродского и Гумилева», — рассказал режиссер прощального концерта Виктор Высоцкий.

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Последний раз ремонт в здании проводили около 40 лет назад. Но в настоящее время, как подчеркнули участники труппы, театр уже остро нуждается в реконструкции. Ожидается, что историческое здание приведут в порядок за три года, и театр сможет вернуться в родные стены.

На время ремонта репетиции и спектакли будут проводить на городских площадках. Театр примут на сценах Дворца искусств Ленобласти и ДК Ленсовета, а также в Мариинском театре, в Капелле и Филармонии.

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