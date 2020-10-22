Театр «Ленком Марка Захарова» закрылся из-за коронавируса

Все спектакли за этот период переносятся на декабрь.

«Сообщаем вам, что в связи с участившимися случаями заболевания работников театра, но, прежде всего, ради сохранения здоровья и жизнеспособности коллектива, мы приняли непростое решение о временной приостановке работы театра с 22 октября до 4 ноября и переносе объявленных в этот период спектаклей на декабрь», — говорится в сообщении.

Ранее купленные билеты на перенесенные спектакли будут действительны на новые даты. Если зрителям будут не удобны эти числа, билеты разрешат вернуть. Подробную информацию в театре пообещали предоставить позже.

На прошлой неделе приостановил работу Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой. В нем выявили коронавирус у нескольких сотрудников. Культурное учреждение закрыто с 14 по 28 октября. Спектакли в эти даты отменены, билеты на них можно вернуть.