12 ноября 2022, 23:39
Театр «Ла Скала» выступил против отмены постановки оперы «Борис Годунов»
Итальянский театр «Ла Скала» отказался поддерживать отмену оперы «Борис Годунов»
Руководство итальянского театра «Ла Скала» выступило против отмены постановки российской оперы «Борис Годунов». Такая реакция поступила в ответ на обращение Украины запретить постановку, написала газета Corriere della Sera.
Музыкальный директор театра Риккардо Шайи назвал неприемлемой отмену оперы по политическим мотивам и напомнил, что главной темой либретто являются последствия безумия Годунова.
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«Идея состоит в том, чтобы объединить Макбета с Борисом, связав их персонажи со злоупотреблением властью, которое поглощает и приводит к безумию. Мы хотим отменить Шекспира?» — задался вопросом Шайи.
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Он также заявил, что сейчас театр готовит премьеру оперы Джузеппе Верди «Макбет», которая запланирована на лето 2023 года.
«В январе будем исполнять Чайковского, потом будет концерт к 70-летию со дня смерти Прокофьева», — заявил режиссер.
Оперная певица Анна Нетребко ранее объявила об отмене своих будущих концертов в театре «Ла Скала». Таким образом артистка временно приостановила свою деятельность.
Италия
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