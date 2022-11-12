Культура 12 ноября 2022, 23:39 Театр «Ла Скала» выступил против отмены постановки оперы «Борис Годунов» Итальянский театр «Ла Скала» отказался поддерживать отмену оперы «Борис Годунов» Pixabay

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Руководство итальянского театра «Ла Скала» выступило против отмены постановки российской оперы «Борис Годунов». Такая реакция поступила в ответ на обращение Украины запретить постановку, написала газета Corriere della Sera.

Музыкальный директор театра Риккардо Шайи назвал неприемлемой отмену оперы по политическим мотивам и напомнил, что главной темой либретто являются последствия безумия Годунова.

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«Идея состоит в том, чтобы объединить Макбета с Борисом, связав их персонажи со злоупотреблением властью, которое поглощает и приводит к безумию. Мы хотим отменить Шекспира?» — задался вопросом Шайи.

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Он также заявил, что сейчас театр готовит премьеру оперы Джузеппе Верди «Макбет», которая запланирована на лето 2023 года.

«В январе будем исполнять Чайковского, потом будет концерт к 70-летию со дня смерти Прокофьева», — заявил режиссер.

Оперная певица Анна Нетребко ранее объявила об отмене своих будущих концертов в театре «Ла Скала». Таким образом артистка временно приостановила свою деятельность.