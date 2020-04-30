Театр «Ла Скала» вернется к работе в сентябре
Миланский оперный театр «Ла Скала» вновь откроет свои двери в сентябре. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Corriere della Sera.
В дирекции театра уточнили, что первыми исполнят «Реквием» Джузеппе Верди и Девятую симфонию Людвига ван Бетховена.
Произведение Верди позволит почтить память жертв коронавируса. Девятая симфония с гимном Евросоюза станет символом победы над инфекцией.
Театр отправится с концертами в Бергамо и Брешию, которые сильно пострадали от пандемии.