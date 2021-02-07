Театр имени Пушкина начал проверку после жалобы посетителя на ожог глаза

Театр имени Пушкина проводит внутреннюю проверку после полученного заявления о причинении вреда ребенку во время спектакля. Ребенок получил ожог глаза.

«3 февраля 2021 года в Московский драматический театр имени Пушкина поступило заявление о причинении вреда здоровью во время спектакля 22 января несовершеннолетнему ребенку (13 лет)», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

По словам матери, которая также находилась на спектакле, обратившаяся за медицинской помощью девочка получила ожог глаза во время спектакля.

«Мы не считаем факт причинения вреда здоровью от воздействия именно лазерной указки в театре доказанным, однако проводим внутреннее расследование», — сказано в официальном комментарии театра.

Там добавили, что «данный факт изучается компетентными органами, окончательные выводы будут сделаны после проверки».

Использование лазерных указок сотрудниками службы зала временно приостановлено, как следует из сообщений театра.