Культура 31 августа 2023, 11:33 Театр имени Маяковского в Москве открыл 101-й сезон Худрук Театра имени Маяковского Перегудов объявил о начале 101-го сезона Театр Маяковского

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Состоялось открытие 101-го сезона в московском Театре имени Маяковского. Об этом сообщил его художественный руководитель Егор Перегудов.

Первую премьеру запланировали на 29 октября — день рождения театра. В эту дату состоится спектакль «Лес» Александра Островского в режиссуре Перегудова.

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«Сейчас вся страна отмечает 200-летие со дня рождения писателя, и мы тоже не остаемся в стороне», — отметил режиссер.

В апреле в театре состоится премьера спектакля «Симон». Также труппа начнет работать над постановкой семейного музыкального спектакля «Багдадский вор и черная магия» и «Евгений Онегин».

Ранее стало известно о том, что театр «Наш дом» в Химках представит премьеру спектакля «Маскарад» в сентябре.