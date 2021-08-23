Театр имени Ермоловой сократит 18 артистов

Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой сократит 18 артистов. Слухи о том, что уволить планируют 29 человек — неправда. Об этом заявил журналистам директор театра Сергей Кузоятов.

Его слова процитировал ТАСС.

«Это не имеет никакого отношения к правде. Касательно артистов, в списке на сокращение 18 человек», — ответил он на вопрос о том, что театр планирует сократить сразу 29 сотрудников.

Кузоятов пояснил, что в 11 случаях речь идет о ставках, которые уже никто не занимал. Люди освободили их ранее - сейчас эти места просто уберут из штатного расписания.

О том, что Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой решил сократить штат, стало известно в июле. Уволить часть сотрудников пришлось в рамках оптимизации ресурсов на фоне пандемии. При этом в пресс-службе театра заявили, что дирекция действует строго в рамках трудового законодательства РФ.

Позже в СМИ появилось обращение от имени одного из артистов театра. Он заявил, что под сокращение собираются отправить 29 человек — большинство из которых артисты. В своем обращении он также раскритиковал руководителей театра.