11 декабря 2023, 13:58
Театр драмы отремонтировали в Дзержинске
В Дзержинске Нижегородской области завершается капитальный ремонт театра драмы. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на министерство культуры региона.
Для проведения работ из федерального, областного и местного бюджетов было направлено более 20 миллионов рублей.
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Специалисты обновили зрительный зал, фойе и гримерки. В административных и хозяйственных помещениях заменили системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Сейчас в театре завершается ремонт буфета.
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