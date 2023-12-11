Культура 11 декабря 2023, 13:58 Театр драмы отремонтировали в Дзержинске

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В Дзержинске Нижегородской области завершается капитальный ремонт театра драмы. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на министерство культуры региона.

Для проведения работ из федерального, областного и местного бюджетов было направлено более 20 миллионов рублей.

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Специалисты обновили зрительный зал, фойе и гримерки. В административных и хозяйственных помещениях заменили системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Сейчас в театре завершается ремонт буфета.