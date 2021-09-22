Театр Армена Джигарханяна в Москве получил новое название

Московский драматический театр, который ранее был под руководством Армена Джигарханяна, поменял название. Теперь он будет называться «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна». Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил художественный руководитель Сергей Газаров.

По словам Газарова, сотрудники театра поставили перед собой цель сохранить в названии имя артиста. Слово «Пресс» же отсылает к старому кинотеатру, в здании которого располагается сейчас театр, передали «Аргументы и факты».

«Нам показалось, что „Прогресс Сцена Армена Джигарханяна“ — это будет новая жизни этого же театра, только в ускоренном, энергетическом, прорывном смысле, может быть провокационном, резком направлении. Но это то, что заложил Армен Борисович», — добавил Газаров.

Ранее дележка наследства Армена Джигарханяна почти подошла к концу. Вторая и последняя супруга артиста претендует на то, чтобы обменять свою половину оставшейся квартиры на отдельное жилье.