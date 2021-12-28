Театр Армена Джигарханяна объединили с Театром сатиры

Московский драматический театр Армена Джигарханяна объединили с Московским академическим театром Сатиры. Об этом написал портал мэра Москвы Сергея Собянина.

Художественным руководителем объединенных театров станет режиссер Сергей Газаров.

Изданию «Новые известия» он объяснил, что на театральной карте Москвы благодаря этому решению появится «сильная творческая институция», которая объединит в себе четыре сцены: в центре столицы, а также в районе Университета.

«Объединение откроет и новые возможности как для творчества, идей и сотрудничества, так, я надеюсь, и для коллективов обоих театров. <...> При этом, разумеется, имя Армена Борисовича не просто сохранится, оно встанет в общий ряд с его великими друзьями и коллегами, которыми славился театр Сатиры», — добавил он.

Ранее Газаров заявлял, что слияние Театра сатиры и «Прогресс сцены Армена Джигарханяна» будет полезно для обоих заведений. Оба театра, по мнению худрука, нуждались в «новой крови, новом всплеске».

Сергей Газаров занял пост художественного руководителя Театра Джигарханяна в декабре 2020 года. В сентябре 2021-го он заявил, что театр переименовывают в «Прогресс сцену Армена Джигарханяна». А в октябре 2021 года Газарова назначили худруком Театра Сатиры.

Сам Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. В последние годы он много болел, перенес инфаркт, кому, несколько гипертонических кризов. Артист исполнил десятки ролей как в кино, так и в театре. Наиболее известен он по фильмам «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя» и «Место встречи изменить нельзя».