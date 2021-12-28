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    28 декабря 2021, 18:29

    Театр Армена Джигарханяна объединили с Театром сатиры

    РИА

    Татьяна Струкова

    Московский драматический театр Армена Джигарханяна объединили с Московским академическим театром Сатиры. Об этом написал портал мэра Москвы Сергея Собянина.

    Театр Армена Джигарханяна объединили с Театром сатиры

    Художественным руководителем объединенных театров станет режиссер Сергей Газаров.

    Изданию «Новые известия» он объяснил, что на театральной карте Москвы благодаря этому решению появится «сильная творческая институция», которая объединит в себе четыре сцены: в центре столицы, а также в районе Университета.

    «Объединение откроет и новые возможности как для творчества, идей и сотрудничества, так, я надеюсь, и для коллективов обоих театров. <...> При этом, разумеется, имя Армена Борисовича не просто сохранится, оно встанет в общий ряд с его великими друзьями и коллегами, которыми славился театр Сатиры», — добавил он.

    Ранее Газаров заявлял, что слияние Театра сатиры и «Прогресс сцены Армена Джигарханяна» будет полезно для обоих заведений. Оба театра, по мнению худрука, нуждались в «новой крови, новом всплеске».

    Сергей Газаров занял пост художественного руководителя Театра Джигарханяна в декабре 2020 года. В сентябре 2021-го он заявил, что театр переименовывают в «Прогресс сцену Армена Джигарханяна». А в октябре 2021 года Газарова назначили худруком Театра Сатиры.

    Сам Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. В последние годы он много болел, перенес инфаркт, кому, несколько гипертонических кризов. Артист исполнил десятки ролей как в кино, так и в театре. Наиболее известен он по фильмам «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя» и «Место встречи изменить нельзя».