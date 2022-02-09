Team Films снимет сериал по повести Стругацких «Трудно быть богом»

Кинокомпания Team Films снимет сериал по повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

В данный момент компания ведет переговоры с актерами и режиссерами об участии в проекте. Съемки запланированы в России, Хорватии и Черногории.

«Эта повесть — квинтэссенция философии, приключений, экшена и детектива, что, на мой взгляд, должно быть интересно разному зрителю», — рассказал генпродюсер компании Теймур Джафаров.