Татьяна Васильева пожаловалась на безденежье. Видео

В результате пандемии отменилось множество спектаклей, отложены были съемки в кино, поэтому народной артистке России Татьяне Васильевой пришлось тратить деньги, которые она откладывала на квартиру. Она призналась, что находится в бедственном положении и раздумывает над подработкой, не связанной основной профессией.

В эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ она рассказала, что очень переживает за детей и внуков. Васильева сообщила, что семья урезала все расходы, но от косметических процедур она отказаться не смогла. Актриса поделилась, что подумывала устроиться в такси, но у нее нет машины.

«Я могу убирать квартиры очень хорошо. Кстати, это неплохо оплачивается. Пиццу разносить — тоже думала. Но там все занято, еще и не пробьешься», — сказала она.

Пандемия коронавируса существенно сократила доходы представителей российского шоу-бизнеса, актеров театра и кино. Многие из них заявили, что государство должно их поддержать. Актер Михаил Боярский отметил, что не осуждает тех, кто надеется на помощь властей, но для себя решил, что как мужчина не может содержать семью на подачки.