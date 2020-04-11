Татьяна Буланова попала в реанимацию

Концертный директор заслуженной артистки РФ и двукратной обладательницы Национальной российской премии «Овация» Татьяны Булановой отказался комментировать появившиеся в СМИ сообщения о ее госпитализации.

Но в смс-переписке с «360» 51-летняя певица подтвердила тот факт, что попала в больницу. Она сообщила, что чувствует себя «уже хорошо», но пока находится в реанимации.

Ранее стало известно, что Буланова была госпитализирована в Санкт-Петербурге. Источники называли разные диагнозы — сердечный приступ и инсульт. Врачи намерены провести полное обследование певицы.