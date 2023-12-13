Культура 13 декабря 2023, 13:07 Татарстан направит на нацпроект «Культура» 1,59 млрд рублей

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Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова во время брифинга сообщила, что на реализацию нацпроекта «Культура» будет направлено 1,59 миллиарда рублей. Об этом написал сайт inkazan.ru.

Большая часть денег будет получена из федерального бюджета — всего 692 миллиона рублей. Еще 393 миллиона выделят из республиканского бюджета, сообщил RT.

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В ходе выступления Аюпова отметила, что размер опережающего финансирования составил 492 миллиона рублей.