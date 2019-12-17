Тарантино засомневался, что снимет «Звездный путь»

Культовый американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что не знает, какой фильм снимет следующим. Но подтвердил, что намерен, как и обещал, за свою карьер выпустить десять кинолент.

В интервью Consequence of Sound Квентин Тарантино признался, что не знает, над каким следующим проектом будет работать, и не уверен, что им станет «Звездный путь». В 2017 году он предложил свою идею для съемок очередного фильма этой серии кинокомпании Paramount. Режиссер даже начал работать над сценарием, который, скорее всего, закончен.

Квентин Тарантино отметил, что еще не обсуждал вопрос своего участия в «Звездном пути» со студией, но ему кажется, что поработать над звездной сагой ему не удастся.

«У меня такое странное ощущение, что „Голливуд“ станет моим последним фильмом. Каким-то образом он сделал меня чуть свободнее. Я уже не чувствую того давления, что мне надо сделать напоследок что-то финальное и грандиозное», — сказал режиссер.

Тарантино раньше говорил, что вернется к «Звездным войнам» после релиза «Голливуда», но сейчас ему кажется, что последним фильмом будет небольшая картина для небольшой аудитории. По его мнению, если все его фильмы рассказывают какую-то одну историю, то ее финалом стал «Однажды… в Голливуде».

Ведущий кинокритик издания The Hollywood Reporter Тодд Маккарти назвал этот фильм лучшей картиной года. Он назвал ее «любовным письмом» голливудскому прошлому.