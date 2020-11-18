facebook_pixel
    18 ноября 2020, 17:15

    Тарантино выпустит книгу по мотивам фильма «Однажды в… Голливуде»

    Дарья Морозова

    Режиссер Квентин Тарантино выпустит первую художественную книгу под названием «Однажды… в Голливуде» по мотивам одноименного фильма. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.
    Тарантино выпустит книгу по мотивам фильма «Однажды в… Голливуде»

    Главными героями книги станут персонажи фильма актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут. Сам режиссер рассказал, что всегда любил книги, написанные по фильмам, и поэтому теперь сам хочет сделать что-то в этом жанре.

    Ранее представители американской премии People’s Choice Awards назвали главный фильм года. Им стал боевик «Плохие парни навсегда», в котором снялся голливудский актер Уилл Смит.

    Отмечается, что Смит одержал победу в категории «Лучший актер». Лучшей актрисой была признана Тиффани Хэддиш, которая сыграла главную роль в ленте «Гламурные боссы». Лучшей комедией года признали ленту «Будка поцелуев-2», а фильм «Мулан» стал лучшим экшн-фильмом. Первый среди драматических фильмов — «Гамильтон». Семейным кино, получившим наибольшее число положительных голосов, стал мультфильм «Вперед». Звание лучшего сериала присудили проекту «Анатомия страсти».