Тарантино выпустит книгу по мотивам фильма «Однажды в… Голливуде»

Главными героями книги станут персонажи фильма актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут. Сам режиссер рассказал, что всегда любил книги, написанные по фильмам, и поэтому теперь сам хочет сделать что-то в этом жанре.

Ранее представители американской премии People’s Choice Awards назвали главный фильм года. Им стал боевик «Плохие парни навсегда», в котором снялся голливудский актер Уилл Смит.

Отмечается, что Смит одержал победу в категории «Лучший актер». Лучшей актрисой была признана Тиффани Хэддиш, которая сыграла главную роль в ленте «Гламурные боссы». Лучшей комедией года признали ленту «Будка поцелуев-2», а фильм «Мулан» стал лучшим экшн-фильмом. Первый среди драматических фильмов — «Гамильтон». Семейным кино, получившим наибольшее число положительных голосов, стал мультфильм «Вперед». Звание лучшего сериала присудили проекту «Анатомия страсти».