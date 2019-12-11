Тарантино рассказал о планах на продолжение «Убить Билла»

Режиссер Голливуда Квентин Тарантино заявил, что через три года может приступить к созданию фильма «Убить Билла 3». Картина не будет похожей на предыдущие части и уже есть идея сюжета.

«Я вчера вечером я обедал с Умой Турман. Мы были в классном японском ресторане. У меня есть представление о том, что я буду делать с [Убить Билла 3]», — сказал Тарантино в эфире радиошоу Andy Cohen Live.

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По словам режиссера, он уже придумал, что могло дальше случиться с главной героиней фильма. При этом он добавил, что не хотел бы снимать просто какое-нибудь нелепое приключение.

«Невеста боролась долго и упорно. У меня есть идея, которая может быть интересной», — отметил Тарантино.

Работа над третьей частью еще не началась. Режиссер заверил, что приступит не раньше чем через три года, но планы определенно есть.

Первая часть «Убить Билла» вышла в 2003 году, а вторая — в 2004-м. Главные роли исполнили Ума Турман и Дэвид Керрадайн.