Тарантино посчитал лучшим фильмом десятилетия «Социальную сеть»

По словам Тарантино, «Социальная сеть» разносит всех конкурентов. На второе место он поставил военную драму Кристофера Нолана «Дюнкерк».

Уточняется, что картина Финчера посвящена основателю Facebook Марку Цукербергу, которого сыграл Джесси Айзенберг. Сценарий основан на книге Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве».

Ранее стало известно, что компания Apple решила помочь Мартину Скорсезе с его новым фильмом «Убийцы лунного цветка». Режиссеру выделят 225 миллионов долларов.

В съемках примут участие актеры, которые много работали со Скорсезе в прошлом — Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. В основу картины лег одноименный роман Дэвида Гранна, основанный на реальных событиях. Речь идет об убийстве индейцев племени осейдж в 1920-х годах в Оклахоме.