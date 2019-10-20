  • Тарантино не будет «перекраивать» для Китая «Однажды.Голливуде»

    20 октября 2019, 01:36

    Александра Каширина

    Квентин Тарантино не собирается удалять сцены с Брюсом Ли из своей картины «Однажды… в Голливуде» из-за требований китайских чиновников. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.
    Тарантино не будет «перекраивать» для Китая «Однажды.Голливуде»

    Знаменитый режиссер не намерен ради Китая переделывать свой фильм и настроен категорично — либо «Однажды… в Голливуде» показывают целиком, либо не показывают вообще.

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    На данный момент компании, снимавшей фильм, Sony Pictures Entertainment, не было дано никаких комментариев с китайской стороны.

    Его фильм «Однажды… в Голливуде», который должен был выйти в китайских кинотеатрах 25 октября, был на неопределенное снят с прокатов. Китайских цензоров не устроила сцена, изображающая известного актера Брюса Ли.

    Его дочь, Шеннон Ли, обратилась в Национальное управление кинематографии Китая с просьбой отменить показ картины, так как ее отца изобразили в фильме слишком дерзким и самонадеянным.

    «Однажды… в Голливуде» стал бы первым фильмом Тарантино, целиком показанным в Китае, и принес бы огромные сборы.