Тарантино не будет «перекраивать» для Китая «Однажды.Голливуде»

Знаменитый режиссер не намерен ради Китая переделывать свой фильм и настроен категорично — либо «Однажды… в Голливуде» показывают целиком, либо не показывают вообще.

Фильм Тарантино впервые собрал в России более миллиарда рублей Подробнее

На данный момент компании, снимавшей фильм, Sony Pictures Entertainment, не было дано никаких комментариев с китайской стороны.

Его фильм «Однажды… в Голливуде», который должен был выйти в китайских кинотеатрах 25 октября, был на неопределенное снят с прокатов. Китайских цензоров не устроила сцена, изображающая известного актера Брюса Ли.

Его дочь, Шеннон Ли, обратилась в Национальное управление кинематографии Китая с просьбой отменить показ картины, так как ее отца изобразили в фильме слишком дерзким и самонадеянным.

«Однажды… в Голливуде» стал бы первым фильмом Тарантино, целиком показанным в Китае, и принес бы огромные сборы.