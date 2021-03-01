«Талантливая, остроумная, жесткая, абсолютно беспринципная». Критик — об успехе комедии «Борат 2» на «Золотом глобусе»
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов обсудил с Общественной службой новостей итоги вручения премии «Золотой глобус». В частности, в номинации «лучший фильм — комедия или мюзикл» победила картина Джейсона Уолинера «Борат 2».
По мнению Разлогова, фильм отметили наградой за его политическую актуальность для Соединенных Штатов.
«Это талантливая, остроумная, жесткая комедия. Абсолютно беспринципная», — заметил специалист.
Он напомнил, что у сценариста и исполнителя главной роли Саши Барона Коэна «под это дело все заточено».
«Заточенность под политическую повестку отнюдь не отнимает ее ценности. Ценность картины — это талант людей, ее создававших», — подчеркнул эксперт.
Кинокритика Егора Москвитина не удивили итоги «Золотого глобуса», поскольку в ключевых номинациях победителей можно было предсказать.
«Очень приятно, что победили фильм „Земля кочевников“ и его режиссер Хлоя Чжао, потому что это действительно невероятно актуальное, поэтичное, сложное, красивое, хрупкое, важное и бесконечно неоднозначное высказывание о современности», — обратил внимание Москвитин.