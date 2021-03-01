Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов обсудил с Общественной службой новостей итоги вручения премии «Золотой глобус». В частности, в номинации «лучший фильм — комедия или мюзикл» победила картина Джейсона Уолинера «Борат 2».

По мнению Разлогова, фильм отметили наградой за его политическую актуальность для Соединенных Штатов.

«Это талантливая, остроумная, жесткая комедия. Абсолютно беспринципная», — заметил специалист.

Он напомнил, что у сценариста и исполнителя главной роли Саши Барона Коэна «под это дело все заточено».

«Заточенность под политическую повестку отнюдь не отнимает ее ценности. Ценность картины — это талант людей, ее создававших», — подчеркнул эксперт.

Кинокритика Егора Москвитина не удивили итоги «Золотого глобуса», поскольку в ключевых номинациях победителей можно было предсказать.

«Очень приятно, что победили фильм „Земля кочевников“ и его режиссер Хлоя Чжао, потому что это действительно невероятно актуальное, поэтичное, сложное, красивое, хрупкое, важное и бесконечно неоднозначное высказывание о современности», — обратил внимание Москвитин.