Культура 09 августа 2023, 13:14 «Талантливая и интеллигентная». Собянин выразил соболезнования из-за смерти Васильевой Мэр Москвы Собянин выразил соболезнования из-за смерти народной артистки СССР Васильевой РИА «Новости»

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Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Веры Васильевой в связи с ее смертью. Текст телеграммы опубликовали на официальном сайте мэра столицы.

Мэр отметил, что Васильева была великой актрисой, чье творчество охватило целую эпоху отечественного искусства. По его словам, она не просто играла на сцене Театра сатиры, а проживала десятки глубоких и незабываемых ролей. Ее участие в популярных фильмах оценили несколько поколений любителей кино.

Талантливая и интеллигентная, с широкой душой и лучезарной улыбкой — такой Вера Васильева навсегда останется в наших сердцах. Сергей Собянин

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве и окончила Московское городское театральное училище при Театре революции в 1948 году. Ее фильмография включила более 40 картин. Она получила признание за роли в фильмах «Чук и Гек», «Свадьба с приданым», «Карнавал».

Васильева также с 1948 года служила в Московском академическом театре сатиры, где сыграла более 60 ролей, и других театрах. Зрители запомнили ее по спектаклям «Свадьба с приданым», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Ревизор» и многим другим.

Васильева была народной артисткой СССР с 1986 года, лауреатом Сталинской премии I и III степени, обладательницей театральных премий «Хрустальная Турандот» и «Золотая маска» и множества других наград.